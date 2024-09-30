В воронежском зоопарке может появиться еще один тигр

«Шилка живет в зоопарке с 2009 года. По словам завотделом млекопитающих и рептилий Воронежского зоопарка Натальи Амелиной, Шилка — особа весьма аристократическая и немного капризная. А Виола в Воронеж приехала недавно, но быстро полюбилась и сотрудникам, и посетителям благодаря игривости и общительности — тигрица совсем молодая, поэтому очень любознательна».