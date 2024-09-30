В воронежском зоопарке может появиться еще один тигр

Воронежский зоопарк рассматривает возможность приобретения еще одного амурского тигра, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Сейчас в учреждении проживают две самки этого вида животных — Виола и Шилка. К ним в компанию может быть приобретен самец. Когда это произойдет пока неизвестно.
«Шилка живет в зоопарке с 2009 года. По словам завотделом млекопитающих и рептилий Воронежского зоопарка Натальи Амелиной, Шилка — особа весьма аристократическая и немного капризная. А Виола в Воронеж приехала недавно, но быстро полюбилась и сотрудникам, и посетителям благодаря игривости и общительности — тигрица совсем молодая, поэтому очень любознательна».
Отметим, раньше в зоопарке был самец — Цезарь. Воронежцы в социальных сетях стали интересоваться, куда он пропал.