Комета, затмение и Суперлуна: на что можно будет полюбоваться в Калининграде октябрьскими ночами

2 октября Луна будет находиться на максимальном удалении от Земли и не сможет полностью закрыть небесное светило, поэтому вокруг спутника будет видно яркое огненное кольцо. Правда, увидеть его смогут только жители южной части Южной Америки, крайнего севера Новой Зеландии, островов в центре и на юге Тихого океана и обитатели Антарктиды. Об этом рассказали специалисты Московского планетария.
В октябре два метеорных потока достигнут максимума своего действия. 8 и 9 числа на пике будут Дракониды — ожидается до 15 метеоров в час, а
12 октября на минимальном расстоянии от нашей планеты (70 млн км) пролетит Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS). Космическая путешественница будет хорошо видна невооружённым глазом по вечерам над западной частью горизонта в течение нескольких недель между яркими звёздами Спика и Арктур.
17 октября в 02:47 полная Луна окажется на самом близком расстоянии от Земли в 2024 году. Расстояние до спутника составит всего 357 172 км. Такое явление очень часто называют Супелунием.
Астрономический октябрь подарит также возможность разглядеть сияющие на ночном небе Сатурн, Юпитер и Марс.