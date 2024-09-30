Комета, затмение и Суперлуна: на что можно будет полюбоваться в Калининграде октябрьскими ночами

2 октября Луна будет находиться на максимальном удалении от Земли и не сможет полностью закрыть небесное светило, поэтому вокруг спутника будет видно яркое огненное кольцо. Правда, увидеть его смогут только жители южной части Южной Америки, крайнего севера Новой Зеландии, островов в центре и на юге Тихого океана и обитатели Антарктиды. Об этом рассказали специалисты Московского планетария.