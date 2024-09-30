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Комета, затмение и Суперлуна: на что можно будет полюбоваться в Калининграде октябрьскими ночами

Октябрь для любителей астрономии начнётся с солнечного затмения.

2 октября Луна будет находиться на максимальном удалении от Земли и не сможет полностью закрыть небесное светило, поэтому вокруг спутника будет видно яркое огненное кольцо. Правда, увидеть его смогут только жители южной части Южной Америки, крайнего севера Новой Зеландии, островов в центре и на юге Тихого океана и обитатели Антарктиды. Об этом рассказали специалисты Московского планетария.

В октябре два метеорных потока достигнут максимума своего действия. 8 и 9 числа на пике будут Дракониды — ожидается до 15 метеоров в час, а 20—21 октября — Ориониды, их интенсивность составит до 20 метеоров в час.

12 октября на минимальном расстоянии от нашей планеты (70 млн км) пролетит Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS). Космическая путешественница будет хорошо видна невооружённым глазом по вечерам над западной частью горизонта в течение нескольких недель между яркими звёздами Спика и Арктур.

17 октября в 02:47 полная Луна окажется на самом близком расстоянии от Земли в 2024 году. Расстояние до спутника составит всего 357 172 км. Такое явление очень часто называют Супелунием.

Астрономический октябрь подарит также возможность разглядеть сияющие на ночном небе Сатурн, Юпитер и Марс.

космос