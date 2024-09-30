В Воронеже образовалась огромная пробка в районе Острогожского кольца из-за ДТП

Авария с КамАЗом произошла утром 30 сентября на улице Краснознаменной в районе Острогожского кольца. Грузовик влетел в ЛЭП и парализовал движение на ближайших улицах. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Горожане пишут, что КамАЗ, врезавшись в столб, перекрыл движение по одной из полос. Из-за этого затор растянулся на прилегающие улицы — Грамши, Матросова, Краснознаменной и Острогожской.
По данным сервиса Яндекс.карты, в городе наблюдаются пробки в пять баллов. Из-за аварий стоят Куцигина и 20-летия Октября, Бульвар Победы и Московский проспект, затруднено движение на Ломоносова.