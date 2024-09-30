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Иркутск занял 16 место среди городов с самыми высокими зарплатами по стране

В среднем люди получают по 85,2 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Эксперты огласили рейтинг российских городов по уровню зарплат. Как сообщили в ИА Риа Новости, Иркутск занял 16 место. В первом полугодии средняя зарплата составила 85,2 тысячи рублей. На эти деньги можно купить четыре фиксированных потребительских набора (прим. ред. — фиксированный набор товаров и услуг, характерный для статистического домохозяина).

— Первое место в рейтинге российских городов по уровню зарплат занимает Новый Уренгой. В среднем люди получают чуть больше 156 тысячи рублей. На эту сумму можно купить шесть фиксированных потребительских наборов, — рассказывают в агентстве.

А вот последнее место разделили город Грозный и Нальчик. Там средняя зарплата составляет лишь 44,7 тысячи рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре 30 сентября прошел снег.