С 1 января на маршруты в Ленобласти выйдут новые автобусы

«Оснащены комплексом бортового оборудования, в том числе системой автоматизированной оплаты проезда, информированием пассажиров, видеонаблюдением с возможностью удаленной самодиагностики, инновационной системой для пассажиров с ограниченными возможностями, а также USB-разъемами для быстрой зарядки гаджетов».