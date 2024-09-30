С 1 января на маршруты в Ленобласти выйдут новые автобусы

«Оснащены комплексом бортового оборудования, в том числе системой автоматизированной оплаты проезда, информированием пассажиров, видеонаблюдением с возможностью удаленной самодиагностики, инновационной системой для пассажиров с ограниченными возможностями, а также USB-разъемами для быстрой зарядки гаджетов».
Маршрут № 462 соединяет поселок Рахья с метро «Ладожская». Протяженность пути — 40,5 километров, на нем 23 остановки.
Маршрут № 531 начинается от Центральной районной больницы Всеволожска и также заканчивается на станции метро «Ладожская». Протяженность пути — 28,05 километра, не нем 33 остановки.