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С 1 января на маршруты в Ленобласти выйдут новые автобусы

С 1 января 2025 года маршруты №№ 462 и 531 в Ленинградской области будут обслуживаться АО «Третий Парк». На линию выйдут современные автобусы большого класса.

Источник: Комитет Ленинградской области по транспорту

«Оснащены комплексом бортового оборудования, в том числе системой автоматизированной оплаты проезда, информированием пассажиров, видеонаблюдением с возможностью удаленной самодиагностики, инновационной системой для пассажиров с ограниченными возможностями, а также USB-разъемами для быстрой зарядки гаджетов».

прокомментировал Михаил Присяжнюк
председатель Комитета по транспорту

Маршрут № 462 соединяет поселок Рахья с метро «Ладожская». Протяженность пути — 40,5 километров, на нем 23 остановки.

Маршрут № 531 начинается от Центральной районной больницы Всеволожска и также заканчивается на станции метро «Ладожская». Протяженность пути — 28,05 километра, не нем 33 остановки.