В Самаре проверят сирены и громкоговорители 2 октября

В Самарской области специалисты планируют проверить системы оповещения. Подобные мероприятия пройдут во всех регионах страны в начале октября, об этом сообщили представители ГУ МЧС России.
— 2 октября проверят систему оповещения во всех регионах страны. На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны «Внимание всем!», — отмечают специалисты.
Плановая проверка поможет определить работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения. Все подробности о проводимых мероприятиях доступны в официальном мобильном приложении ведомства.