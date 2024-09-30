Олбани
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре проверят сирены и громкоговорители 2 октября

Жителей Самарской области предупредили о проверке системы оповещения.

В Самарской области специалисты планируют проверить системы оповещения. Подобные мероприятия пройдут во всех регионах страны в начале октября, об этом сообщили представители ГУ МЧС России.

— 2 октября проверят систему оповещения во всех регионах страны. На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны «Внимание всем!», — отмечают специалисты.

Плановая проверка поможет определить работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения. Все подробности о проводимых мероприятиях доступны в официальном мобильном приложении ведомства.

МЧС