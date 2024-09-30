Олбани
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виталий Хоценко оценил работу омского крупного многопрофильного медцентра

В поликлинике накануне открылся Центр амбулаторной онкологической помощи взрослому населению.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко проинспектировал работу амбулаторно-поликлинической и стационарной службы МСЧ № 4, где накануне открылся Центр амбулаторной онкологической помощи взрослому населению.

Больница обслуживает 45 тыс. человек. Здесь работает 14 подразделений по различным медицинским направлениям, среди которых специализированные высокотехнологичные центры.

Глава региона посетил в МСЧ № 4 недавно созданный Центр амбулаторной онкологической помощи взрослому населению, где работают квалифицированные врачи-онкологи. Центр обслуживает жителей Центрального и Ленинского округов, а также Омского района.

В центре имеется все необходимое оборудование для постановки диагноза — дерматоскопы, аппарат УЗИ с возможностью проведения прицельной трепан-биопсии, маммограф.

В октябре в больнице стартует капремонт дневного стационара и Центра Здоровья.

«За последний год в ремонт и оснащение МСЧ № 4 было вложено более 300 млн рублей. Обновление продолжим. Уже в октябре начинаем капитальный ремонт дневного стационара. Одна из важнейших задач — обеспечить наших жителей квалифицированной медицинской помощью и комфортными условиями лечения», — рассказал Виталий Хоценко.

Ранее в МСЧ № 4 полностью были отремонтированы: центр онкологической помощи, кардиологическое и реабилитационные отделения, кабинет МРТ.