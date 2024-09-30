Виталий Хоценко оценил работу омского крупного многопрофильного медцентра

«За последний год в ремонт и оснащение МСЧ № 4 было вложено более 300 млн рублей. Обновление продолжим. Уже в октябре начинаем капитальный ремонт дневного стационара. Одна из важнейших задач — обеспечить наших жителей квалифицированной медицинской помощью и комфортными условиями лечения», — рассказал Виталий Хоценко.