Виталий Хоценко оценил работу омского крупного многопрофильного медцентра

Губернатор Омской области Виталий Хоценко проинспектировал работу амбулаторно-поликлинической и стационарной службы МСЧ № 4, где накануне открылся Центр амбулаторной онкологической помощи взрослому населению.
Больница обслуживает 45 тыс. человек. Здесь работает 14 подразделений по различным медицинским направлениям, среди которых специализированные высокотехнологичные центры.
Глава региона посетил в МСЧ № 4 недавно созданный Центр амбулаторной онкологической помощи взрослому населению, где работают квалифицированные врачи-онкологи. Центр обслуживает жителей Центрального и Ленинского округов, а также Омского района.
В центре имеется все необходимое оборудование для постановки диагноза — дерматоскопы, аппарат УЗИ с возможностью проведения прицельной трепан-биопсии, маммограф.
В октябре в больнице стартует капремонт дневного стационара и Центра Здоровья.
«За последний год в ремонт и оснащение МСЧ № 4 было вложено более 300 млн рублей. Обновление продолжим. Уже в октябре начинаем капитальный ремонт дневного стационара. Одна из важнейших задач — обеспечить наших жителей квалифицированной медицинской помощью и комфортными условиями лечения», — рассказал Виталий Хоценко.
Ранее в МСЧ № 4 полностью были отремонтированы: центр онкологической помощи, кардиологическое и реабилитационные отделения, кабинет МРТ.