Девяти мигрантам вручили повестки: силовики провели рейд в Апраксином дворе

По данным источника «МК в Питере», силовики проверили больше 120 обитателей «Апрашки», в их числе около 80 иностранцев. Почти у 20 мигрантов нашли нарушения: их доставили в полицию для разбирательств. Девяти натурализированным россиянам призывного возраста вручили повестки для постановки на воинский учет.