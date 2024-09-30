Девяти мигрантам вручили повестки: силовики провели рейд в Апраксином дворе

По данным источника «МК в Питере», силовики проверили больше 120 обитателей «Апрашки», в их числе около 80 иностранцев. Почти у 20 мигрантов нашли нарушения: их доставили в полицию для разбирательств. Девяти натурализированным россиянам призывного возраста вручили повестки для постановки на воинский учет.
Не осталась без внимания проверяющих и экономическая составляющая. Полицейские осмотрели несколько десятков авто на рынке, в том числе и те, которые используют для грузоперевозок.
«В одной из фур обнаружили нелегальную красную икру с признаками контрафакта. 38 коробок с деликатесным продуктом изъяли и отправили на экспертизу, чтобы выяснить происхождение. Расследованием ее законности будет заниматься экономическая полиция», — сообщил источник в правоохранительных органах.
Точечные проверки в местах пребывания мигрантов силовики проводят регулярно в «ответ на любые этнические криминальные проявления».