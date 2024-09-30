Космонавт показал, как выглядят с орбиты Родина-мать и «Волгоград арена»

Космонавт Иван Вагнер, который в настоящее время несет вахту на МКС, поделился снимком Волгограда из космоса.
Космолетчик признался: он всегда особенно рад видеть город-герой в объектив камеры.
«Особенно Мамаев курган с величественной скульптурой “Родина-мать зовет!”. Кто разглядел ее на снимке?» — задал пилот космического корабля задачку подписчикам своего Telegram-канала.
Откликнулась девушка Инна: «Думаю, что разглядела — на правом берегу Волги, к нему ведет длинная лестница, на снимке ее видно, как полосу».
Россиянка поделилась: была в Волгограде в 13 лет, но Мамаев курган навсегда останется в ее памяти.
Космонавт передал мегаполису привет с орбиты и отдельный — депутату Госдумы от Волгоградской области Алексею Волоцкову. Парламентарию, похоже, было приятно — он поделился его постом в своем канале.