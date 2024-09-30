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Космонавт показал, как выглядят с орбиты Родина-мать и «Волгоград арена»

Иван Вагнер передал мегаполису привет с орбиты и отдельный — депутату Госдумы от Волгоградской области Алексею Волоцкову.

Космонавт Иван Вагнер, который в настоящее время несет вахту на МКС, поделился снимком Волгограда из космоса.

Космолетчик признался: он всегда особенно рад видеть город-герой в объектив камеры.

«Особенно Мамаев курган с величественной скульптурой “Родина-мать зовет!”. Кто разглядел ее на снимке?» — задал пилот космического корабля задачку подписчикам своего Telegram-канала.

Откликнулась девушка Инна: «Думаю, что разглядела — на правом берегу Волги, к нему ведет длинная лестница, на снимке ее видно, как полосу».

Россиянка поделилась: была в Волгограде в 13 лет, но Мамаев курган навсегда останется в ее памяти.

Космонавт передал мегаполису привет с орбиты и отдельный — депутату Госдумы от Волгоградской области Алексею Волоцкову. Парламентарию, похоже, было приятно — он поделился его постом в своем канале.

космос