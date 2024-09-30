Военно-спортивная игра «Зарница» прошла в Ленинском округе Иркутска

В роще «Молодежная» Иркутска провели «Зарницу». В военно-спортивной игре приняли участие 70 детей 12−14 лет из 14 школ. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе администрации, в состязались школьники из Ново-Ленино и Иркутск-2.
— Ребята показали свои знания и умения. Собирали и разбирали автомат Калашникова, стреляли в цель из пневматического ружья, пробежали эстафету, прошлись по канатной дороге, отжимались. Достойно показали уровень физической подготовки и поиграли в интеллектуальную викторину, — рассказали организаторы.
Из Иркутска-2 первое место заняла школа № 34, второе СОШ № 29, а третье школа № 12. Из Ново-Ленино золото забрала школа № 69, серебро — школа № 40, а бронзу — СОШ № 38. Всем победителям и участникам вручили грамоты.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье инспекторы применили табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя без прав.