Военно-спортивная игра «Зарница» прошла в Ленинском округе Иркутска

В роще «Молодежная» Иркутска провели «Зарницу». В военно-спортивной игре приняли участие 70 детей 12−14 лет из 14 школ. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе администрации, в состязались школьники из Ново-Ленино и Иркутск-2.