С 1 октября Мариуполь и Таганрог свяжет новый автобусный рейс

С 1 октября 2024 года Мариуполь и Таганрог свяжет новый автобусный рейс. Об этом сообщили в телеграм-канале Минтранса ДНР.
Пассажиров будут везти из Мариуполя (АС-2) в Ростов-на-Дону (АВ Главный) через Таганрог. Поездки должны выполнять ежедневно, отправление из ДНР планируется в 15 часов.
Добавим, с 28 сентября также должны были организовать еще один новый рейс по маршруту Мариуполь (АС-2) — Ростов (АВ ООО «Ростдонавтовокзал»). Эти поездки запланировали на субботу и воскресенье с отправлением в 10 часов утра.
— Уточнить информацию и приобрести билеты можно в кассах автостанций «Автовокзалы Донбасса», — информирует Минтранс ДНР.