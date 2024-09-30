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С 1 октября Мариуполь и Таганрог свяжет новый автобусный рейс

Автобус Мариуполь — Таганрог начнет курсировать с начала октября.

Источник: Комсомольская правда

С 1 октября 2024 года Мариуполь и Таганрог свяжет новый автобусный рейс. Об этом сообщили в телеграм-канале Минтранса ДНР.

Пассажиров будут везти из Мариуполя (АС-2) в Ростов-на-Дону (АВ Главный) через Таганрог. Поездки должны выполнять ежедневно, отправление из ДНР планируется в 15 часов.

Добавим, с 28 сентября также должны были организовать еще один новый рейс по маршруту Мариуполь (АС-2) — Ростов (АВ ООО «Ростдонавтовокзал»). Эти поездки запланировали на субботу и воскресенье с отправлением в 10 часов утра.

— Уточнить информацию и приобрести билеты можно в кассах автостанций «Автовокзалы Донбасса», — информирует Минтранс ДНР.