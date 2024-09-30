С 1 октября Мариуполь и Таганрог свяжет новый автобусный рейс

Добавим, с 28 сентября также должны были организовать еще один новый рейс по маршруту Мариуполь (АС-2) — Ростов (АВ ООО «Ростдонавтовокзал»). Эти поездки запланировали на субботу и воскресенье с отправлением в 10 часов утра.