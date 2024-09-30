В нацпарке «Таганай» восстановили мост через Большой Киалим

Теперь перебраться через реку к хребту Ицыл можно безопасно и с комфортом. Высоты моста должно хватить даже при резком подъеме воды, как это было после затяжных дождей в июле, утверждают сотрудники нацпарка. В пресс-службе также поделились планами на следующий год.