В нацпарке «Таганай» восстановили мост через Большой Киалим

В нацпарке «Таганай» под Златоустом на месте разрушенного паводком моста над рекой Большой Киалим построили новую переправу. Деревянное сооружение трехметровой ширины возвышается над водой на два с половиной метра, сообщили в пресс-службе нацпарка.
Теперь перебраться через реку к хребту Ицыл можно безопасно и с комфортом. Высоты моста должно хватить даже при резком подъеме воды, как это было после затяжных дождей в июле, утверждают сотрудники нацпарка. В пресс-службе также поделились планами на следующий год.
«Следующая переправа, через протоку, пока временная. Заменить её на постоянную планируем в следующем году», — уточняется в сообщении.