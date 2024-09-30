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В нацпарке «Таганай» восстановили мост через Большой Киалим

Переход реки в сторону хребта Ицыл теперь стал комфортным и безопасным.

Источник: Пресс-служба национального парка "Таганай"

В нацпарке «Таганай» под Златоустом на месте разрушенного паводком моста над рекой Большой Киалим построили новую переправу. Деревянное сооружение трехметровой ширины возвышается над водой на два с половиной метра, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Теперь перебраться через реку к хребту Ицыл можно безопасно и с комфортом. Высоты моста должно хватить даже при резком подъеме воды, как это было после затяжных дождей в июле, утверждают сотрудники нацпарка. В пресс-службе также поделились планами на следующий год.

«Следующая переправа, через протоку, пока временная. Заменить её на постоянную планируем в следующем году», — уточняется в сообщении.

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