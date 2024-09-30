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В Ростове наказали водителя, посадившего ребёнка за руль

Подросток управлял машиной в потоке городского транспорта.

В Ростове сотрудникам регионального управления ГАИ удалось вычислить и привлечь к ответственности 36-летнего мужчину, который позволил своему сыну-подростку порулить автомобилем в потоке городского транспорта. Ролик изначально был опубликован в социальных сетях.

«Госавтоинспекцией изучено видео и инициировано административное расследование, в ходе которого установлены собственник и водитель, управлявший автомобилем», — пояснили в управлении.

Отмечается, что поступок ростовчанина мог привести к трагедии для других участников движения. Сейчас на него составлен административный протокол по статье «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения».