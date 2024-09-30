Игра в классиков: новая экранизация Кинга и Янковский — Раскольников

Она — староверка, живущая по правилам общины в глухой аргентинской деревушке. Он — полицейский и эмигрант из России, не знающий пощады к преступникам. Встретятся они в шумном и агрессивном мегаполисе, во время расследования дела о жестокой преступной группировки. Она — это актриса Светлана Иванова, получившая за эту роль награду на фестивале «Пилот». Он — это актер Семен Серзин, герой которого отличается своеобразным характером и отсутствием жалости. Как признавался ранее режиссер Сергей Мокрицкий, идею детективной мелодрамы о истории любви полицейского и староверки вынашивал давно. Со старообрядцами постановщик познакомился еще в 1980-е годы. Постановщик сформулировал свою задумку как историю о «русском человеке в условиях нерусской жизни». Съемки «Эль Русо» проходили в Аргентине.