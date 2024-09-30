Игра в классиков: новая экранизация Кинга и Янковский — Раскольников

Второй месяц осени нагонит красок в том числе и среди новинок стримингов. Зрителей ждут современное прочтение романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» и уже третья киноадаптация бестселлера Стивена Кинга «Жребий». Алена Михайлова в «Амуре» прямо с боксерского ринга отправится в Японию в поисках экранной сестры, которую сама же и сыграла, а расхитительница гробниц Лара Крофт займется поиском очередного опасного артефакта в мультсериале Netflix. С Венецианского кинофестиваля дошел потенциальный хит года «Все совпадения неслучайны» с Кейт Бланшетт, а Сергей Мокрицкий привез из Аргентины драму о любви староверки и полицейского-эмигранта из России. «Известия» рассказывают, каких премьер ждать в октябре.
«Кинопоиск».
Режиссер Владимир Мирзоев взялся за довольно смелую адаптацию нетленного романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Или право имеет? В новом сериале классический сюжет развивается в реалиях XXI века. Студент Родион Раскольников страдает из-за безденежья, безработицы, да и в своем существовании особого смысла не видит. План, который зрел в голове еще оригинального Раскольникова, включал топор и старуху-процентщицу. Все знакомы с ним еще по школьной программе.
По словам создателей, идея снять «Преступление и наказание» пришла еще во время съемок финала сериала «Топи». Видимо, поэтому не случайно в касте нового сериала Мирзоева актеры Иван Янковский и Тихон Жизневский. Достоевский универсален, Янковский, видимо, тоже. Поэтому он и сыграл Раскольникова в новой адаптации. Также в актерском касте Любовь Аксенова, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова и Алена Михайлова.
Премьера состоится 26 октября.
Wink.
В 2054 году Земля переживает глобальную экологическую катастрофу и буквально задыхается. На фоне этих проблем стремительно снижается и средний возраст населения. Каждому человеку на жизнь хватает от силы 30 лет. Такой неутешительный прогноз выдает новый сериал «Подростки в космосе», где главные герои, как следует из названия, подростки. Надежда на спасение человечества ложится на плечи 12 смельчаков. Эти молодые люди единственные, кто физически способен отправиться в космос в поисках вещества для предотвращения катастрофы. Правда, из 12 в экипаж попадут только шестеро молодых людей. Вероятность неудачи тоже высока: несколько лет назад из-за ошибки погибли все члены подобной экспедиции.
Один таких подростков — Кирилл (Денис Косиков из «На автомате»). Он попадает в отряд по собственной глупости: его поймали во время нелегального сбора космического мусора. Выбор у него — стать членом отряда спасения или сесть в тюрьму. Так главный герой становится лишним претендентом на космический полет.
Премьера состоится 3 октября.
Apple TV.
Адаптация одноименного романа Рене Найт от оскароносного режиссера Альфонсо Куарона с Кейт Бланшетт в главной роли. В центре сюжета — журналистка Кэтрин Равенскрофт, которая стала известной благодаря разоблачениям других. Однако вскоре Равенскрофт получает копию романа от неизвестного отправителя и с ужасом осознает, что героиней, чьи секреты описаны в книге, стала она сама. Чтобы раскрыть личность писателя, героиня вынуждена столкнуться с собственным прошлым. В противном случае будет разрушена не только ее карьера, но ее отношения с семьей.
Первые эпизоды показали еще на Венецианском кинофестивале в этом году, где критики высоко оценили проект Куарона. Оценка сериала «Все совпадения неслучайны» на Rotten Tomatoes составляет 81%. Новый психологический триллер называют увлекательной головоломкой, которая стоит каждой потраченной минуты. Проекту Куарона уже пророчат статус лучшего сериала 2024 года.
Премьера состоится 11 октября.
KION.
Сестры-близнецы Аня и Надя были как не разлей вода в детстве, но со временем их пути разошлись. Аня стала бойцом ММА, а Надя переехала в Японию, где и пропала. В поисках сестры Аня срывается в Японию и бросает вызов преступникам-якудза.
«Амура» позиционируется как международная экшен-драма, съемки проходили не только в России, но и в Азии. Часть актерской команды состояла из японских артистов. Главная роль в «Амуре» у Алены Михайловой, которая сыграла обеих девушек. Готовясь к роли Ани, актриса занималась с мастерами спорта и чемпионами многочисленных соревнований по боевым искусствам. Ну и, конечно, аниме. Одно из отличий нового проекта — часть сюжета о детстве героинь визуально выполнена в технике японского аниме. В день премьеры по мотивам сериала также выйдет и одноименная манга.
Премьера состоится 1 октября.
«Амедиатека».
Сатирический сериал в жанре кринж-комедии от студии A24. Режиссер — комик-документалист Нэйтан Филдер, он же и исполнил одну из главных ролей. Вторая — у Эммы Стоун. Вместе они играют молодоженов, живущих по принципам максимальной осознанности и одержимых мечтой о возведении экологичных домов. Для этого герои решают запустить собственное телешоу, в котором они облагородят городок Эспаньола в штате Нью-Мексико, застроив его домами с нулевым углеродным следом. Поможет им в этом продюсер-неудачник Даги, но с его появлением на съемочной площадке ожидаемо всё идет не по плану.
«Проклятье» называют максимально неуютным сериалом, балансирующим между комедией, семейной драмой и психологическим триллером. Вместе с Филдером над проектом работал Бенни Сэфди. Критики отмечают, что у этого дуэта получился едкий комментарий на тему американского капитализма, а Эмма Стоун снова сыграла одну из лучших ролей.
Премьера состоится 10 октября.
Netflix.
Легендарная археолог и искательница приключений Лара Крофт возвращается. На этот раз в новом анимационном сериале, который продолжит историю, начавшуюся в игровой трилогии Tomb Raider Survivor. Героиня будет искать вора, который украл из семейного поместья опасный китайский артефакт. Лару Крофт в мультсериале озвучила актриса Хейли Этвелл, известная по роли Пегги Картер в киновселенной Marvel.
Премьера состоится 10 октября.
PREMIER.
Она — староверка, живущая по правилам общины в глухой аргентинской деревушке. Он — полицейский и эмигрант из России, не знающий пощады к преступникам. Встретятся они в шумном и агрессивном мегаполисе, во время расследования дела о жестокой преступной группировки. Она — это актриса Светлана Иванова, получившая за эту роль награду на фестивале «Пилот». Он — это актер Семен Серзин, герой которого отличается своеобразным характером и отсутствием жалости. Как признавался ранее режиссер Сергей Мокрицкий, идею детективной мелодрамы о истории любви полицейского и староверки вынашивал давно. Со старообрядцами постановщик познакомился еще в 1980-е годы. Постановщик сформулировал свою задумку как историю о «русском человеке в условиях нерусской жизни». Съемки «Эль Русо» проходили в Аргентине.
Премьера состоится 3 октября.
Okko и START.
Новая криминальная драма Юрия Быкова продолжает рефлексию российских стримингов по недавнему прошлому. «Лихие» основаны на реальных событиях и расскажут историю о преступной группировке, устанавливающей власть не только на Дальнем Востоке, но и по всей России. При этом развернется история сразу в трех временных отрезках, в том числе в наши дни. Зрители увидят одну из самых непростых эпох через жизнь главных героев — отца и сына Павла и Евгения Лиховцевых.
Сценарий к проекту написал Олег Маловичко — один из самых востребованных авторов в отечественной киноиндустрии. Маловичко работал над такими сериалами и фильмами, как «Нулевой пациент», «Повелитель ветра», «Хрустальный», «Метод», «Лед» и «Трасса». Роль Павла Лиховцева исполнил Артем Быстров, а его сына Женю — Евгений Ткачук. Всего в проекте задействовано более 300 артистов, среди которых также Филипп Янковский, Кирилл Полухин, Аскар и Ансар Ильясовы, Евгений Харитонов, Гела Месхи, Марина Васильева и сам Юрий Быков. Режиссер сыграл одного из участников ОПГ.
Точную дату премьеры объявят позже.
Max.
Автор сценария современной дилогии «Оно» Гари Доберман погрузился еще в одну не менее известную историю Стивена Кинга «Жребий» и на этот раз уже в качестве режиссера. Сюжет нового хоррора следует оригиналу. Успешный писатель Бен Мейрс возвращается в свой родной город в поисках вдохновения для своего нового романа. Его приезд совпадает с покупкой заброшенного особняка Куртом Барлоу — древним вампиром с амбициями обратить в себе подобных всех жителей города.
Изначально картина должна была выйти в кинотеатральный прокат еще в 2022 году, но ее премьера неоднократно откладывалась. Это не понравилось в том числе самому Кингу, который уже успел посмотреть картину. Автор оценил экранизацию положительно. Новый «Жребий» — это уже третья адаптация бестселлера Кинга, первая вышла еще в 1979 году.
Премьера состоится 3 октября.
«Кинопоиск».
Второй сезон аниме-сериала «Синяя тюрьма: Блю Лок», основанного на популярной японской серии манги. Она появилась после проигрыша японских футболистов на чемпионате мира-2018 в России. Издание стало бестселлером с тиражом более 30 млн копий. В первом сезоне «Синей тюрьмы» японская футбольная ассоциация наняла загадочного тренера Дзимпати Эго, чтобы выиграть чемпионат мира по футболу. Тот создал тюрьму Блю Лок, где 300 юных талантливых футболистов соревновались друг с другом за право стать нападающим национальной сборной. Во втором сезоне решается уже судьба самого проекта «Блю Лок».
Премьера состоится 5 октября.