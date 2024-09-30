Российские туристы активно бронируют новогодние туры в Беларусь

По данным Национального туроператора «Алеан», входящего в союз, спрос на санатории Беларуси по сравнению с прошлым годом вырос на 23%, на гостиницы — на 28%. Самые востребованные туры на зимние каникулы — экскурсионные. На них приходится около 31% от всего объема бронирований экскурсионных туров на праздничные даты. Особой популярностью у туристов пользуется тур «Новогоднее путешествие в Минск» с 31 декабря по 2 января.
Вырос спрос на туры в Беларусь и в осенний период. К концу сентября этого года сделано на 25% больше бронирований санаториев, на 72% больше бронирований гостиниц Минска и на 55% больше бронирований экскурсионных туров по республике.
«Ряд здравниц в октябре уже полностью заполнен. Но в целом дефицита мест в санаториях до конца осени не наблюдается. Средняя продолжительность тура в санатории — 10−12 дней. Из экскурсионных туров наибольшим спросом пользуются программы продолжительностью 5−7 дней, охватывающие несколько городов: Минск, Мир, Несвиж, Брест, Гродно, Лида и др. Как и в прошлом году, активно бронируют автобусные туры из Москвы», — рассказали в пресс-службе.
Туристам предлагают туры как на 2−3 дня, так и 5−7-дневные. Их стоимость варьируется от 26 тыс. до более 71 тыс. российских рублей на двоих без учета стоимости железнодорожных билетов. Отмечается, что стоимость экскурсионных туров увеличилась на 5−10% по сравнению с прошлым годом.