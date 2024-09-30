Российские туристы активно бронируют новогодние туры в Беларусь

По данным Национального туроператора «Алеан», входящего в союз, спрос на санатории Беларуси по сравнению с прошлым годом вырос на 23%, на гостиницы — на 28%. Самые востребованные туры на зимние каникулы — экскурсионные. На них приходится около 31% от всего объема бронирований экскурсионных туров на праздничные даты. Особой популярностью у туристов пользуется тур «Новогоднее путешествие в Минск» с 31 декабря по 2 января.