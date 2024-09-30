Штрафы за курение у школ и детсадов увеличат в России

Автором инициативы выступило Государственное собрание — Курултай Башкортостана. Законопроект запрещает курение, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг. Планируется, что повышение штрафов повлияет на снижение числа курильщиков.
В правительстве региона с авторами соглашаются, но просят соблюсти юридические формальности. Кабмин считает необходимым привести документ в соответствие с действующим законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».
Ранее ЕАН сообщал, что в Свердловской области запретили курить в парках, скверах, у магазинов и кафе. Соответствующую инициативу поддержали депутаты заксобрания.