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Штрафы за курение у школ и детсадов увеличат в России

Российское правительство поддержало законопроект, согласно которому штрафы за курение на территориях школ и детсадов повысят с 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Но при этом кабмин поручил доработать формулировки документа, пишет «РИА Новости».

Автором инициативы выступило Государственное собрание — Курултай Башкортостана. Законопроект запрещает курение, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг. Планируется, что повышение штрафов повлияет на снижение числа курильщиков.

В правительстве региона с авторами соглашаются, но просят соблюсти юридические формальности. Кабмин считает необходимым привести документ в соответствие с действующим законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Ранее ЕАН сообщал, что в Свердловской области запретили курить в парках, скверах, у магазинов и кафе. Соответствующую инициативу поддержали депутаты заксобрания.