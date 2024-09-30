Врач рассказала, чем опасны домашние кошки

Болезнь кошачьих царапин вызывается бактериями, проникающими через кожу или слизистые после укуса или царапины животного. Инфекция распространяется по лимфатической системе, вызывая воспаление лимфоузлов и проникает в кровь, отметила врач. Инкубационный период длится 3−20 дней, обычно 7−14. На месте укуса могут появиться красные папулы, а лимфоузлы рядом с раной увеличиваются и могут нагноиться. Симптомы включают повышение температуры, недомогание и головную боль.