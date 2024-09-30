Врач рассказала, чем опасны домашние кошки

Кошки — переносчики фелиноза, рассказала врач Полина Лепилова.
Более половины россиян держат дома кошек, однако мало кто знает о таком заболевании, как болезнь кошачьих царапин или фелиноз, переносчиком которого являются домашние животные. Об этом сообщила врач-терапевт СберЗдоровья Полина Лепилова.
«Переносчиками заболевания [фелиноза] чаще всего являются кошки, особенно молодые особи. Несмотря на то, что фелиноз не передается от человека к человеку, с ним могут столкнуться только люди», — рассказывает Лепилова.
Болезнь кошачьих царапин вызывается бактериями, проникающими через кожу или слизистые после укуса или царапины животного. Инфекция распространяется по лимфатической системе, вызывая воспаление лимфоузлов и проникает в кровь, отметила врач. Инкубационный период длится 3−20 дней, обычно 7−14. На месте укуса могут появиться красные папулы, а лимфоузлы рядом с раной увеличиваются и могут нагноиться. Симптомы включают повышение температуры, недомогание и головную боль.
По словам Лепиловой, для диагностики фелиноза необходимо обратиться к врачу, который может назначить лабораторные и инструментальные исследования. Большинство случаев заболевания проходят самостоятельно, но при определенных симптомах следует проконсультироваться со специалистом для исключения других заболеваний и назначения лечения в случае осложнений.