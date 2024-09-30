На Среднем Урале начала работать горячая линия по профилактики гриппа и ОРВИ

В Свердловской области начала работу горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. Она будет действовать до 11 октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Специалисты будут консультировать уральцев о том, чем отличаются симптомы заболеваний, какие меры стоит предпринимать при недомогании, какие меры личной гигиены защищают от ОРВИ и другие.
— Эпидемиологи напоминают, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъема, — рассказали в областном ведомстве.
Горячая линия будет работать в будние дни с 09:00 до 17:00 по номеру +7 (343)362−87−15 или телефонам отделов в городах Свердловской области.