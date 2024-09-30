В Новосибирске с концертов и гуляний стартует Декада пожилого человека

Муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть» традиционно проводит мероприятия в рамках Декады пожилого человека. В филиалах предприятия пенсионерам предоставляется скидки: 10% на медицинскую технику, 30% на выделенный ассортимент товаров торгово-выставочного зала «Доступная среда». В магазинах оптики для пожилых людей предоставляются скидки 100% при проверке зрения и подборе очков. Также в торговых залах аптек проконсультируют по вопросам качества, применения и хранения безрецептурных препаратов, биологически активных добавок, медицинских изделий, предметов гигиены и косметических средств; проведут дегустации фиточаев и кислородного коктейля.