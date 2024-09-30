Актёр из Индии прошёл 14 тысяч шагов за два часа спектакля во Владивостоке

Винай Патхак — единственный актер постановки. В образе клоуна — в костюме, шляпе-котелке, ярком галстуке, размалеванным красным носом и щеками он является перед зрителем. Он совсем не похож на царскую особу. Предстоит долгий разговор. Герой встал с утра не с той ноги, перепутал зубную пасту и спрей для насекомых, прочитал в газете плохие новости, а на приеме у врача узнал о больном сердце. Настроение клоуна меняется часто, он мастерски жонглирует словами, манипулирует эмоциями, и зритель увлекается, искренне реагируя на шутки.