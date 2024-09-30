Актёр из Индии прошёл 14 тысяч шагов за два часа спектакля во Владивостоке

В Приморском крае продолжается третий Тихоокеанский театральный фестиваль. Одним из его ярких событий стала премьера постановки «Ничего похожего на Лира». Моноспектакль, напоминающий жанр стендап-шоу, представили участники форума из Индии. Премьера с большим успехом прошла на сцене Приморского драматического театра молодежи.
Винай Патхак — единственный актер постановки. В образе клоуна — в костюме, шляпе-котелке, ярком галстуке, размалеванным красным носом и щеками он является перед зрителем. Он совсем не похож на царскую особу. Предстоит долгий разговор. Герой встал с утра не с той ноги, перепутал зубную пасту и спрей для насекомых, прочитал в газете плохие новости, а на приеме у врача узнал о больном сердце. Настроение клоуна меняется часто, он мастерски жонглирует словами, манипулирует эмоциями, и зритель увлекается, искренне реагируя на шутки.
Патхак играет короля Лира, перенесенного в иную реальность. Он все время задает вопрос: «Почему я плачу?». С шекспировским героем его роднят обстоятельства. Любимая дочь отдалилась от отца и погибла. Постепенно шоу уходит в трагическую плоскость, зритель начинает осознавать, насколько несчастен герой.
«До участия в постановке я стал отцом, и это обогатило мой опыт, помогло мне глубже постичь роль. Наша адаптация Шекспира — более личная, более эмоциональная, уходящая корнями в реальность», — поделился до премьеры актер Винай Патхак.
Кстати, индийский актер за время моноспектакля прошел 14291 шагов.
Фестивальная премьера закончилась бурными аплодисментами, общечеловеческие темы оказались близки большинству.
«Конечно, есть определенный процент людей, которые борются за чистоту классики. Но так получается, что у великой литературы всегда есть пространство, куда она может эволюционировать, и мы как, художники, очень этому радуемся. И получаем от зрителя фантастическую реакцию», — говорит режиссер Раджат Капур.
Напомним, организатор культурного проекта — международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова при участии Государственного театра наций и при поддержке Министерства культуры России и Правительства Приморского края. Также в нашем регионе реализуется госпрограмма по развитию культуры.