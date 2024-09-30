Яркие фотографии матча «СКА-Хабаровска» и «Тюмени», возвращающие пять лет жизни

Главный тренер армейцев Алексей Поддубский после матча признался, что в концовке так нервничал, что потерял пять лет жизни. И, видимо, вместе с ним и все хабаровские болельщики. Как известно, положительные эмоции творят с организмом чудеса, почти как Александр Гаглоев в штрафной «Енисея», так что говорим спасибо фотографам «СКА-Хабаровска», смотрим эмоциональные снимки эпичной битвы с «Тюменью» и восстанавливаем нервные клетки.