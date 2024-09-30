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Яркие фотографии матча «СКА-Хабаровска» и «Тюмени», возвращающие пять лет жизни

С одной стороны, «Тюмень» — аутсайдер, идущий в турнирной таблице первенства Первой лиги на последнем месте, с другой — команда, способная неприятно удивлять соперника.

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Начали гости осторожно, от обороны, в конце разошлись и, пользуясь численным преимуществом на поле (Николай Поярков в начале второго тайма получил красную карточку), буквально осадили штрафную «СКА-Хабаровска». Тут-то Исламу Имамову, скучавшему в первом игровом отрезке, пришлось попрыгать.

Главный тренер армейцев Алексей Поддубский после матча признался, что в концовке так нервничал, что потерял пять лет жизни. И, видимо, вместе с ним и все хабаровские болельщики. Как известно, положительные эмоции творят с организмом чудеса, почти как Александр Гаглоев в штрафной «Енисея», так что говорим спасибо фотографам «СКА-Хабаровска», смотрим эмоциональные снимки эпичной битвы с «Тюменью» и восстанавливаем нервные клетки.