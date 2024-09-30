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Около двух тонн мусора собрали жители Иркутска в Кайской роще

Мусор вывезли по полигон ТКО.

Источник: Комсомольская правда

В Кайской роще Иркутска прошел субботник. В сборе мусора помогли родители и дети из семейного дома «Каркуша», ученики школы № 29, а также неравнодушные жители областного центра. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

— Участники субботника, а половина из них — дети, конечно, не ожидали того, что предстоит столько работы. Но никто не испугался. Смело надели перчатки, взяли мешки и спустились в глубокий овраг. Малыши наравне со взрослыми выкатывали тяжелые покрышки, — рассказали организаторы субботника.

Субботник длился около двух часов. Пресс-служба администрации города Иркутска.

За два часа собрали около двух тонн мусора, который сразу же вывезли на специально-отведенный полигон ТКО. Всех участников поблагодарили за неравнодушное отношение к уникальной природной территории.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ленинском округе областного центра провели «Зарницу».

экология