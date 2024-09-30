Около двух тонн мусора собрали жители Иркутска в Кайской роще

— Участники субботника, а половина из них — дети, конечно, не ожидали того, что предстоит столько работы. Но никто не испугался. Смело надели перчатки, взяли мешки и спустились в глубокий овраг. Малыши наравне со взрослыми выкатывали тяжелые покрышки, — рассказали организаторы субботника.