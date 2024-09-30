В Хабаровском крае многодетным вместо земли предложат деньги

Многодетным семьям в Хабаровском крае выдачу бесплатных земельных участков могут заменить денежной выплатой. Законопроект об этом на заседании постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Законодательной думы региона представило краевое министерство имущественных отношений. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.
— В крае на учёте состоит 7203 многодетных семьи как имеющие право на получение земельных участков в собственность бесплатно. Ежегодно очередь прирастает на 460 многодетных семей, а планом предусмотрено обеспечение 100 земельными участками. Темпы прироста многодетных семей, состоящих на учёте, не позволяют в полном объёме обеспечить их земельными участками, — рассказал замминистра имущественных отношений края Ринат Мазитов.
В качестве денежной выплаты взамен земельного участка многодетным семьям предложат 100 тысяч рублей. Это по карману бюджету Хабаровского края. При этом, люди сами будут решать, ждать ли получение участка или взять деньги.
— Сам по себе бесплатно выделенный земельный участок не является той мерой, которая позволит улучшить качество жизни. Его нужно осваивать, вкладывать средства. Статистика подтверждает, что многодетные семьи рассматривают земельный участок как финансовую меру, которую они могут реализовать, — отметил председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Шевцов.
По итогам обсуждения профильный комитет поддержал предложенный Минимущества края законопроект и рекомендовал его принять в качестве краевого закона.