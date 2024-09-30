В Хабаровском крае многодетным вместо земли предложат деньги

Многодетным семьям в Хабаровском крае выдачу бесплатных земельных участков могут заменить денежной выплатой. Законопроект об этом на заседании постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Законодательной думы региона представило краевое министерство имущественных отношений. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.