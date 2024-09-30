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Черное море и Крым показали из космоса

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости Крым. Летчик-космонавт Олег Артемьев опубликовал в своем Telegram-канале видео Черного моря, снятое с борта Международной космической станции.

«Доброе утро, экипаж! По вашим многочисленным просьбам, публикую отдельное космическое видео Черного моря!», — говорится в комментарии к видео.

Артемьев также напомнил, что через месяц, 31 октября, будет отмечаться международный день Черного моря.

Черное море — море бассейна Атлантического океана, омывает берега России, Украины, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии и Абхазии. Площадь Черного моря — более 436 тысяч квадратных километров, средняя глубина — 1240 метров. Отличительной чертой моря является практически полное отсутствие жизни на глубинах более 150−200 метров из-за насыщенности глубинных слоев воды сероводородом.

космос