Черное море и Крым показали из космоса

«Доброе утро, экипаж! По вашим многочисленным просьбам, публикую отдельное космическое видео Черного моря!», — говорится в комментарии к видео.
Артемьев также напомнил, что через месяц, 31 октября, будет отмечаться международный день Черного моря.
Черное море — море бассейна Атлантического океана, омывает берега России, Украины, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии и Абхазии. Площадь Черного моря — более 436 тысяч квадратных километров, средняя глубина — 1240 метров. Отличительной чертой моря является практически полное отсутствие жизни на глубинах более 150−200 метров из-за насыщенности глубинных слоев воды сероводородом.