Женщину, избившую ученика, оштрафовали, а директора школы, в которой это произошло, уволили

Напомним, Озода Равшанова 23 сентября избила шестиклассника на уроке русского языка. Об этом стало известно за пределами Узбекистана. На конфликт на почве русского языка отреагировал МИД России. Вопрос инцидента также был затронут в ходе встречи министров иностранных дел Узбекистана и России на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В СМИ сообщалось, что Равшанову взяли на работу на испытательный срок на должность заместителя директора по учебной части без оформления документов. До этого женщина официально нигде не работала, с 2014 года выезжала на заработки в Россию и Казахстан. В тот день на уроке литературы в 6 «В» классе она подменяла другого преподавателя.
На следующий день, 24 сентября, Равшанова устроила драку в школе своей дочери, за что получила 7 суток ареста. Поэтому в суд она была доставлена под конвоем из спецприемника.
На суде Равшанова частично признала свою вину. Она рассказала, что 23 сентября пришла в школу с целью трудоустройства, и, хотя у нее нет специальности, ее допустили вести урок литературы на русском языке, поскольку учитель предмета была на мероприятии.
По ее словам, она сообщила учащимся, что будет вести урок на узбекском языке. Все согласились, но два ученика попросили вести урок на русском. Она обещала отдельно провести для них урок на русском языке. Во время занятий пострадавший что-то говорил против нее и мешал учебному процессу. Чтобы призвать его к порядку, Равшанова потянула его за ухо.
На суде мать школьника (который по национальности татарин) заявила, что в тот день сын вернулся домой в подавленном состоянии и рассказал о произошедшем, добавив, что не хочет идти в школу. На следующий день женщина позвонила Равшановой, чтобы узнать детали происшествия, но в ответ получила оскорбления. Позже ей позвонил уже отец ребенка, но также услышал оскорбления на национальной почве.
25 сентября судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок получил легкое телесное повреждение.
Изучив материалы дела, суд признал Озоду Равшанову виновной по статье 41 («Оскорбление») и части 2 статьи 52 («Умышленное причинение легкого телесного повреждения, не повлекшее кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности, при отсутствии признаков правонарушения, предусмотренного статьей 59−2 “Семейное (бытовое) насилие”»). Ей назначен штраф в размере 6,8 миллионов сумов.
Директора школы № 188 на следующий день после инцидента уволили с занимаемой должности за допуск к занятиям постороннего человека.
Вопрос инцидента также был затронут в ходе встречи министров иностранных дел Узбекистана и России на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.