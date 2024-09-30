Женщину, избившую ученика, оштрафовали, а директора школы, в которой это произошло, уволили

По ее словам, она сообщила учащимся, что будет вести урок на узбекском языке. Все согласились, но два ученика попросили вести урок на русском. Она обещала отдельно провести для них урок на русском языке. Во время занятий пострадавший что-то говорил против нее и мешал учебному процессу. Чтобы призвать его к порядку, Равшанова потянула его за ухо.