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В 2 раза больше заявлений подали абитуриенты в колледжи и вузы Новосибирска

По итогам приемной кампании 2024 года в новосибирские колледжи и вузы поступило в 2 раза больше заявлений о поступлении, чем в 2023 году.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает и. о. министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов на оперативном совещании 30 сентября.

В 2023 году вузы и колледжи приняли 27 750 заявлений абитуриентов. В 2024 году число поданных заявлений выросло до 57 891.

Такой стремительный рост связывают с развитием цифровых технологий в государстве. Теперь поступающие могут подать заявление с помощью портала «Госуслуги». Такой формат подачи документов позволяет абитуриентам не ездить в другой город. В случае поступления студент может принести оригиналы документов в течение года.

В регионе наблюдается и увеличение количества бюджетных мест. В колледжах 13 033 бюджетных места. С 2020 по 2024 год количество бюджетных мест по программам СПО увеличилось 1 904.

В редакцию «МК в Новосибирске» пожаловались студенты, которым не выплатили «призовые» деньги за участие во Всероссийском чемпионатном движении.

образование