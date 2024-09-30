В 2 раза больше заявлений подали абитуриенты в колледжи и вузы Новосибирска

Об этом сообщает и. о. министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов на оперативном совещании 30 сентября.
В 2023 году вузы и колледжи приняли 27 750 заявлений абитуриентов. В 2024 году число поданных заявлений выросло до 57 891.
Такой стремительный рост связывают с развитием цифровых технологий в государстве. Теперь поступающие могут подать заявление с помощью портала «Госуслуги». Такой формат подачи документов позволяет абитуриентам не ездить в другой город. В случае поступления студент может принести оригиналы документов в течение года.
В регионе наблюдается и увеличение количества бюджетных мест. В колледжах 13 033 бюджетных места. С 2020 по 2024 год количество бюджетных мест по программам СПО увеличилось 1 904.
В редакцию «МК в Новосибирске» пожаловались студенты, которым не выплатили «призовые» деньги за участие во Всероссийском чемпионатном движении.