В 2 раза больше заявлений подали абитуриенты в колледжи и вузы Новосибирска

Такой стремительный рост связывают с развитием цифровых технологий в государстве. Теперь поступающие могут подать заявление с помощью портала «Госуслуги». Такой формат подачи документов позволяет абитуриентам не ездить в другой город. В случае поступления студент может принести оригиналы документов в течение года.