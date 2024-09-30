Появился график отключений холодной воды в Приморье на 2 недели

Отключения холодного водоснабжения предстоят в Приморье со 2 по 10 октября, сообщили на сайте Примводоканала.
По данным ресурсоснабжающей организации, причиной отсутствия холодной воды в различных населённых пунктах Приморья станет плановый ремонт. Жителям домов, попадающих под отключение, рекомендуют сделать запасы заранее.
2 октября с 09.00 до 22.00 отключат воду в селе Вольно-Надеждинское, посёлках Новый, Прохладное, Шмидтовка, Зима Южная, Де-Фриз.
9 октября с 09.00 до 17.00 отключение холодного водоснабжения предстоит во Владивостоке в домах №№ 114—156 В по улице Красного Знамени, а также в доме № 19 по улице Шилкинская.
10 октября с 09.00 до 18.00 воду перекроют на улице Верхнепортовая во Владивостоке в домах № 9, № 9а, № 11, № 46, № 64, № 64а и № 68.
Также 10 октября с 09.00 до 17.00 будет отключение холодной воды во Владивостоке по адресам: 100-летия Владивостока в домах №№ 78, 80, 82, 84, 84а, на улицах Бородинская, 9а, Кутузова, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8 В, и Русская, 50.