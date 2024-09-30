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Обрушение на стройке птицефабрики под Новосибирском: трое пострадавших

Обрушение не отразилось на технологическом процессе действующего предприятия.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Искитимском районе Новосибирской области произошло обрушение перекрытий на строящейся птицефабрике «Улыбино». Как сообщил руководитель Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов в ходе оперативного совещания, инцидент произошёл 27 сентября.

В результате происшествия три человека, работавшие на строительстве, получили травмы и были доставлены в больницу. По словам господина Орлова, обрушение не отразилось на технологическом процессе действующего предприятия.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что более 300 пассажиров ожидают вылета из Новосибирска в Эльгу и Удачный.