Обрушение на стройке птицефабрики под Новосибирском: трое пострадавших

В Искитимском районе Новосибирской области произошло обрушение перекрытий на строящейся птицефабрике «Улыбино». Как сообщил руководитель Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов в ходе оперативного совещания, инцидент произошёл 27 сентября.
В результате происшествия три человека, работавшие на строительстве, получили травмы и были доставлены в больницу. По словам господина Орлова, обрушение не отразилось на технологическом процессе действующего предприятия.
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