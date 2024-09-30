Школьные каникулы в Челябинске 2024−2025: расписание

Каждая школа самостоятельно выбирает даты, когда ученики пойдут отдыхать. При этом даты начала каникул даже в пределах одного города могут отличаться. Единственное, что во всех школах одинаковое — это окончание летнего отдыха: 31 августа. Мы узнали в областном министерстве образования и науки, на какие даты ориентироваться школьникам и их родителям. Даем примерное расписание школьных каникул в Челябинске на 2024 и 2025 учебный год.