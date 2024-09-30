Школьные каникулы в Челябинске 2024−2025: расписание

Каждая школа самостоятельно выбирает даты, когда ученики пойдут отдыхать. При этом даты начала каникул даже в пределах одного города могут отличаться. Единственное, что во всех школах одинаковое — это окончание летнего отдыха: 31 августа. Мы узнали в областном министерстве образования и науки, на какие даты ориентироваться школьникам и их родителям. Даем примерное расписание школьных каникул в Челябинске на 2024 и 2025 учебный год.
Каникулы по четвертям в Челябинске
Классическая система образования — по четвертям. Это когда ученики уходят на каникулы по одному разу в сезон, не считая лета.
Осенние каникулы в 2024 году приходятся на конец октября — начало ноября. Школа выбирает одну из этих недель. Приблизительно осенние каникулы в Челябинске начнутся с 28 октября и продлятся неделю, до 4 ноября.
Каникулы зимой совпадают с последней неделей декабря и увеличиваются за счет праздничной недели. Так, официально зимние каникулы в Челябинске будут с 30 декабря по 12 января. Для первоклассников запланирован дополнительный отдых — с 17 по 24 февраля.
Весной школьники Челябинска уйдут отдыхать в конце марта — с 24 по 31 марта.
Летние каникулы начнутся стандартно — с 24 мая по 31 августа.
Каникулы по триместрам в Челябинске
В школах, где вместо четвертей — триместры, график каникул меняется. Но дети уходят отдыхать не каждые три месяца, как это было бы логично предположить, а дважды в сезон.
Осенью каникулы пройдут в октябре и ноябре, зимой — в январе и феврале, а весной — в апреле. Правда, летом каникулы начнутся позже, чем у тех школьников, кто учится по четвертям.
Вот примерные даты:
— осенние каникулы — с 5 по 13 октября, с 16 по 24 ноября;
— зимние каникулы — с 29 декабря по 8 января, с 15 по 24 февраля;
— весенние каникулы — с 5 по 13 апреля;
— летние каникулы — с 30 мая по 31 августа.
Каникулы по системе «5+1» в Челябинске
Еще одна система образования — это «пять плюс один», когда пять недель ученики учатся, а одну отдыхают. По этой схеме легко высчитывать каникулы. Они проходят каждый месяц: в октябре, ноябре, декабре, феврале и марте.
В мае по этой системе тоже должны быть выходные для детей, но так как это уже конец учебного года, им приходится чуть-чуть потерпеть до больших летних каникул.
Для того, чтобы узнать, когда каникулы в конкретной школе, нужно заглянуть на сайт образовательногоу учреждения.