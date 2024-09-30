В центре Волгограда отключения горячей воды стартовали с 30 сентября

В центре Волгограда в очередной раз перенесли отключения горячей воды. Сначала их сдвигали на недели вперед, затем даты в графике изменили на день раньше. В итоге купаться в тазиках жителям дополотновской части Центрального района придется четыре дня — с 30 сентября по 3 октября 2024 года, сообщили в «Концессиях».