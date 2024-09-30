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В центре Волгограда отключения горячей воды стартовали с 30 сентября

Даты отключений ГВС снова перенесли.

В центре Волгограда в очередной раз перенесли отключения горячей воды. Сначала их сдвигали на недели вперед, затем даты в графике изменили на день раньше. В итоге купаться в тазиках жителям дополотновской части Центрального района придется четыре дня — с 30 сентября по 3 октября 2024 года, сообщили в «Концессиях».

Также без удобств до 3 октября остаются жители части Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов Волгограда.

В 2024 году это последние плановые отключения ГВС перед стартом отопительного сезона.

ЖКХ