Жительница Перми доехала на велосипеде до Северного Кавказа

«Вчера ночью я поднималась на Эльбрус до высоты 5000−5100. Вышли мы примерно 00.30. Было ясно (звезды), но чертовски холодно. У меня начали замерзать ноги и руки, выше 5000 я не рискнула идти, развернулась. Благополучно спустилась. В часов 5 была уже в приюте», — рассказала девушка.