Жительница Перми доехала на велосипеде до Северного Кавказа

Пермячка на велосипеде добралась до Северного Кавказа и поднялась на Эльбрус на высоту 5000 метров. Об этом путешественница поделились в своих социальных сетях.
«Вчера ночью я поднималась на Эльбрус до высоты 5000−5100. Вышли мы примерно 00.30. Было ясно (звезды), но чертовски холодно. У меня начали замерзать ноги и руки, выше 5000 я не рискнула идти, развернулась. Благополучно спустилась. В часов 5 была уже в приюте», — рассказала девушка.
В августе путешественница отправилась в Набережные Челны, после проехала на велосипеде примерно 1600−1800 км до Минеральных вод. На Кавказе девушка прошла акклиматизацию и 22 сентября покорила Эльбрус.