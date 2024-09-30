Олбани
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Перми доехала на велосипеде до Северного Кавказа

Там она покорила Эльбрус.

Источник: Комсомольская правда

Пермячка на велосипеде добралась до Северного Кавказа и поднялась на Эльбрус на высоту 5000 метров. Об этом путешественница поделились в своих социальных сетях.

«Вчера ночью я поднималась на Эльбрус до высоты 5000−5100. Вышли мы примерно 00.30. Было ясно (звезды), но чертовски холодно. У меня начали замерзать ноги и руки, выше 5000 я не рискнула идти, развернулась. Благополучно спустилась. В часов 5 была уже в приюте», — рассказала девушка.

В августе путешественница отправилась в Набережные Челны, после проехала на велосипеде примерно 1600−1800 км до Минеральных вод. На Кавказе девушка прошла акклиматизацию и 22 сентября покорила Эльбрус.

здоровье
туризм и отдых