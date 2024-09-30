Главные новости 30 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 30 сентября 2024 года.
Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с РФ
Президент назвал это поистине судьбоносным событием, к которому шли через годы и непростые испытания. Владимир Путин поблагодарил жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей за стойкость и решительность, сохранение духовных ценностей и исторической памяти.
На выборах в Австрии лидирует не согласная с санкциями против России партия
В воскресенье в стране состоялись выборы в Национальный совет, по результатам которых распределятся места на ближайшие пять лет. Выступающая против антироссийских санкций правая Австрийская партия свободы лидирует на выборах.