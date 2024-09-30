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Главные новости 30 сентября 2024 года

Последние новости за сегодня — 30 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 30 сентября 2024 года.

Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с РФ

Президент назвал это поистине судьбоносным событием, к которому шли через годы и непростые испытания. Владимир Путин поблагодарил жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей за стойкость и решительность, сохранение духовных ценностей и исторической памяти.

На выборах в Австрии лидирует не согласная с санкциями против России партия

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье в стране состоялись выборы в Национальный совет, по результатам которых распределятся места на ближайшие пять лет. Выступающая против антироссийских санкций правая Австрийская партия свободы лидирует на выборах.

В Грузии положительно оценили заявление Лаврова о Южной Осетии и Абхазии

Накануне глава МИД РФ заявил о готовности Москвы помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в процессе нормализации отношений, если они проявят заинтересованность. Руководство Грузии оценило это заявление положительно, сообщил генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Байден распорядился выделить Тайваню военную помощь на $567 млн

Источник: AP 2023

Выделяется до $567 млн на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере, сообщил президент США. По оценке МИД КНР, за несколько лет сумма американских военных поставок Тайваню превысила $70 млрд.

СКР проверяет сообщения об удерживании людей в Тульской области

Источник: РИА "Новости"

Следователи организовали проверку после сообщений о цыганах, взявших в рабство бывшего участника СВО и еще девять человек на ферме в Белевском районе. В региональном СКР сообщили, что следователи «устанавливают обстоятельства произошедшего».