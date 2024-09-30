Пропавшего 10 месяцев назад мужчину нашли в Карагандинской области

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, участковые инспекторы полиции Бухар-Жырауского района во время профилактических мероприятий обратили внимание на неизвестного мужчину в одном из населенных пунктов.
При проверке выяснилось, что это тот самый 47-летний житель Караганды, который с начала текущего года находился в розыске как без вести пропавший.
В январе родственники исчезнувшего мужчины опубликовали в социальных сетях объявление о его поиске, после чего полиция возбудила розыскное дело.
По словам самого мужчины, все эти десять месяцев он находился в одном из районов региона, а недавно прибыл в Бухар-Жырауский район. О своем местонахождении и передвижениях он родственникам не сообщал.
В настоящее время найденный направлен по месту розыска — в Караганду.