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Пропавшего 10 месяцев назад мужчину нашли в Карагандинской области

Полицейские обнаружили 47-летнего жителя Караганды, который с начала года числился как без вести пропавший. Объявление о его розыске появилось в соцсетях, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Источник: polisia.kz

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, участковые инспекторы полиции Бухар-Жырауского района во время профилактических мероприятий обратили внимание на неизвестного мужчину в одном из населенных пунктов.

При проверке выяснилось, что это тот самый 47-летний житель Караганды, который с начала текущего года находился в розыске как без вести пропавший.

В январе родственники исчезнувшего мужчины опубликовали в социальных сетях объявление о его поиске, после чего полиция возбудила розыскное дело.

По словам самого мужчины, все эти десять месяцев он находился в одном из районов региона, а недавно прибыл в Бухар-Жырауский район. О своем местонахождении и передвижениях он родственникам не сообщал.

В настоящее время найденный направлен по месту розыска — в Караганду.