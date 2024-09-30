Временно изменилось расписание поездов из Ташкента в регионы страны

Об этом сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари». Так, с 30 сентября по 3 октября некоторые поезда будут курсировать по обновленному расписанию.
30 сентября и 3 октября.
Маршрут № 764 «Ташкент — Карши». Отбытие из Ташкента в 7:34, прибытие в Карши в 11:49.
Маршрут № 766 «Ташкент — Самарканд». Отбытие из Ташкента в 7:59, прибытие в Самарканд в 10:56.
Маршрут № 768 «Ташкент — Бухара». Отбытие из Ташкента в 8:40, прибытие в Бухару в 13:18.
Маршрут № 710 «Ташкент — Бухара». Отбытие из Ташкента в 9:13, прибытие в Бухару в 16:15.
Маршрут № 716 «Ташкент — Карши». Отбытие из Ташкента в 9:12, прибытие в Карши в 15:28.
30 сентября.
Маршрут № 81 «Сарыасия — Ташкент». Отбытие из Ташкента в 19:13, прибытие в Сарыасию в 12:00.
2 октября.
Маршрут № 764 «Ташкент — Карши». Отбытие из Ташкента в 7:34, прибытие в Карши в 15:28.
Маршрут № 766 «Ташкент — Самарканд». Отбытие из Ташкента в 7:59, прибытие в Самарканд в 10:31.
Маршрут № 711 «Бухара — Ташкент». Отбытие из Бухары в 5:31, прибытие в Ташкент в 12:34.