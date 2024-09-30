Олбани
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временно изменилось расписание поездов из Ташкента в регионы страны

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Время отправки и прибытия ряда поездов, курсирующих из Ташкента в регионы страны, временно изменилось по техническим причинам, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Об этом сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари». Так, с 30 сентября по 3 октября некоторые поезда будут курсировать по обновленному расписанию.

30 сентября и 3 октября.

Маршрут № 764 «Ташкент — Карши». Отбытие из Ташкента в 7:34, прибытие в Карши в 11:49.

Маршрут № 766 «Ташкент — Самарканд». Отбытие из Ташкента в 7:59, прибытие в Самарканд в 10:56.

Маршрут № 768 «Ташкент — Бухара». Отбытие из Ташкента в 8:40, прибытие в Бухару в 13:18.

Маршрут № 710 «Ташкент — Бухара». Отбытие из Ташкента в 9:13, прибытие в Бухару в 16:15.

Маршрут № 716 «Ташкент — Карши». Отбытие из Ташкента в 9:12, прибытие в Карши в 15:28.

30 сентября.

Маршрут № 81 «Сарыасия — Ташкент». Отбытие из Ташкента в 19:13, прибытие в Сарыасию в 12:00.

2 октября.

Маршрут № 764 «Ташкент — Карши». Отбытие из Ташкента в 7:34, прибытие в Карши в 15:28.

Маршрут № 766 «Ташкент — Самарканд». Отбытие из Ташкента в 7:59, прибытие в Самарканд в 10:31.

Маршрут № 711 «Бухара — Ташкент». Отбытие из Бухары в 5:31, прибытие в Ташкент в 12:34.