Сколько туристов едут отдыхать в Крым через новые территории РФ

По его словам, за восемь месяцев текущего года в Крыму отдохнуло на 20% больше туристов, чем в предыдущем. «И бюджет наш консолидированный получил на двадцать процентов больше доходов», — отметил он.
При этом отели и гостиницы к концу лета в среднем были загружены на 60−65%, сказал Тихончук. «Работало 927 баз размещения в августе, и общее количество предлагаемых мест к размещению было 142,5 тысячи», — уточнил он.
Глава профильного комитета подчеркнул, что гости республики в условиях отсутствия авиасообщения активно пользуются всеми тремя логистическими ветками.
«Это железнодорожный транспорт, это наша гордость — Крымский мост. И уже через север Крыма, по новым территориям, заехали порядка 11% туристов», — сказал Тихончук.
По его словам, сегодня продолжается бронирование мест в отелях Крыма на бархатный сезон, а также на новогодние праздники.
«То есть к Крыму большой интерес. Крым сегодня становится брендом. И мы на законодательном уровне, уверен, сделаем все возможное, поможем нашей туристической отрасли, чтобы Крым был одним из самых процветающих мировых курортов».
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что за январь — август 2024 года Крым принял выше 4,5 миллионов туристов, а за 10 лет в составе России в Крыму отдохнули 61 млн человек.