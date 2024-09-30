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Сколько туристов едут отдыхать в Крым через новые территории РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости Крым. В Крыму с января по август отдохнули 4,6 млн туристов, из них 11% заехали на полуостров через новые территории России. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук.

Источник: Reuters

По его словам, за восемь месяцев текущего года в Крыму отдохнуло на 20% больше туристов, чем в предыдущем. «И бюджет наш консолидированный получил на двадцать процентов больше доходов», — отметил он.

При этом отели и гостиницы к концу лета в среднем были загружены на 60−65%, сказал Тихончук. «Работало 927 баз размещения в августе, и общее количество предлагаемых мест к размещению было 142,5 тысячи», — уточнил он.

Глава профильного комитета подчеркнул, что гости республики в условиях отсутствия авиасообщения активно пользуются всеми тремя логистическими ветками.

«Это железнодорожный транспорт, это наша гордость — Крымский мост. И уже через север Крыма, по новым территориям, заехали порядка 11% туристов», — сказал Тихончук.

По его словам, сегодня продолжается бронирование мест в отелях Крыма на бархатный сезон, а также на новогодние праздники.

«То есть к Крыму большой интерес. Крым сегодня становится брендом. И мы на законодательном уровне, уверен, сделаем все возможное, поможем нашей туристической отрасли, чтобы Крым был одним из самых процветающих мировых курортов».

заключил Тихончук

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что за январь — август 2024 года Крым принял выше 4,5 миллионов туристов, а за 10 лет в составе России в Крыму отдохнули 61 млн человек.

туризм и отдых