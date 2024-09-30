Стабильного потепления не ожидается в Иркутской области в октябре

Второй месяц осени не порадует жителей Приангарья теплой погодой. Синоптики обещают наступление климатической зимы. Ожидаются сильные перепады температур. Теплый октябрьский день нередко будет сменяться мокрым снегом и дождем. Как рассказала заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская, ночью шкала термометра будет опускаться до −12 градусов, а днем подниматься до +8.
— Во время похолодания будут увеличиваться порывы ветра от 15 до 20 м/с. Самое значительное похолодание ожидается в Катангском районе во второй половине месяца. Ночью столбик термометра опустится ниже −20…-25, — рассказала Наталья Домбровская.
Самые холодные дни придутся на конец октября, начало ноября. Именно в это время упадет первый снежный покров, который не растает уже до начала весны.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре 30 сентября прошел мелкий снег.