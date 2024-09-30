Стабильного потепления не ожидается в Иркутской области в октябре

Второй месяц осени не порадует жителей Приангарья теплой погодой. Синоптики обещают наступление климатической зимы. Ожидаются сильные перепады температур. Теплый октябрьский день нередко будет сменяться мокрым снегом и дождем. Как рассказала заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская, ночью шкала термометра будет опускаться до −12 градусов, а днем подниматься до +8.