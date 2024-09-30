Депутат Заксобрания Михаил Федорук рассказал о развитии Новосибирского госуниверситета

Создававшийся как кузница кадров молодых ученых для институтов Сибирского отделения Академии наук, университет на протяжении всей своей истории работал над осуществлением связки «образование — наука — производство», чтобы обеспечить максимально эффективное использование научных технологий. В числе благодарностей и поздравлений, звучавших в день празднования юбилея вуза с трибуны ученого совета, давали высокую оценку госуниверситету как одному из лучших вузов страны.