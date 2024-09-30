Олбани
+13°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Заксобрания Михаил Федорук рассказал о развитии Новосибирского госуниверситета

Новосибирский государственный университет (НГУ) отметил 65-летний юбилей. Как отметил в своем докладе депутат Законодательного собрания Новосибирской области, академик РАН, ректор вуза Михаил Федорук, сегодня вуз является драйвером развития Академгородка и всего Новосибирска.

Источник: Российская газета

— Чтить прошлое, жить в настоящем, творить будущее, — отметил ректор вуза. — Новосибирский государственный университет был создан по модели обучения через генерацию новых знаний. На данный момент, как и 65 лет назад, большинство наших преподавателей — совместители, работающие также в институтах Сибирского отделения РАН.

Создававшийся как кузница кадров молодых ученых для институтов Сибирского отделения Академии наук, университет на протяжении всей своей истории работал над осуществлением связки «образование — наука — производство», чтобы обеспечить максимально эффективное использование научных технологий. В числе благодарностей и поздравлений, звучавших в день празднования юбилея вуза с трибуны ученого совета, давали высокую оценку госуниверситету как одному из лучших вузов страны.

Говоря о стратегии университета, Михаил Федорук назвал не только подготовку кадров для научных институтов, но и для высокотехнологичных производств, создание совместных с индустриальными партнерами лабораторий и других структур. Примером такого рода сотрудничества является работа с крупными корпорациями.

— Мы видим будущее НГУ как ведущего научно-технологического университета, центра научно-образовательной, высокотехнологической и предпринимательской экосистемы новосибирского Академгородка, конкурентного на мировом уровне центра притяжения и выращивания человеческого капитала, — сформулировал стратегию развития вуза депутат Заксобрания и ректор Михаил Федорук.