Новосибирцы отстояли хоккейную коробку во дворе дома

Все последние годы спортивный объект находился в ведении муниципального автономного учреждения «Центр спортивной культуры», при этом жильцы дома постоянно ухаживали за хоккейной коробкой. В 2021 году на сайте мэрии появилась информация о проведении общественных обсуждений по смене вида разрешенного использования земли на участке между домами 7 и 3 по улице Трудовой. Примечательно, что заявку разместило муниципальное учреждение, отвечающее за развитие спорта. Предлагалось перевести территорию с хоккейной коробкой в зону торговых объектов. Как в итоге удалось сберечь спортивное сооружение от сноса? Об этом в нашем сюжете: