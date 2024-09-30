Взвесь от пыльной бури останется в воздухе до начала дождей в Ростовской области

— Песчаная взвесь будет оставаться в атмосфере до тех пор, пока не начнутся осадки. Даже если ветер прекратится, все, что поднялось в воздух, никуда не исчезнет, будет висеть и постепенно оседать, — сказал Александр Иошпа.