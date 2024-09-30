Взвесь от пыльной бури останется в воздухе до начала дождей в Ростовской области

Взвесь в воздухе после прошедших пыльных бурь в Ростовской области, на Кубани и в Ставропольском крае сохранится до начала интенсивных дождей. Об этом в телефонной беседе с журналистом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал климатолог, доцент ЮФУ Александр Иошпа.
— Песчаная взвесь будет оставаться в атмосфере до тех пор, пока не начнутся осадки. Даже если ветер прекратится, все, что поднялось в воздух, никуда не исчезнет, будет висеть и постепенно оседать, — сказал Александр Иошпа.
Эксперт добавил, что количество взвеси может уменьшаться в ночные часы.
Напомним, ранее пыльные бури накрыли сразу несколько районов Ростовской области. По данным Гидрометцентра, возможность повторения таких же погодных условий из-за ветра с порывами до 20−22 м/с сохранится в течение дня 30 сентября и 1 октября. Дожди в регионе в ближайшие два-три дня не прогнозируют.