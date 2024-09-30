Об отключениях ТВ и радио предупредили жителей Воронежской области

В период с 30 сентября по 6 октября в Воронежской области возможны кратковременные сбои в трансляции телевидения и радиовещания. Об этом предупредили в региональном ОРТПЦ (филиале РТРС).
Отключения телевидения и радио затронут шесть воронежских сел. Неудобства связаны с проведением профилактических работ. Их могут перенести или отменить из-за погоды.
С 10:00 до 16:00 вторника, 1 октября, отключения ожидаются в селе Коротояк Острогожского района и Митрофановке Кантемировского района. 2 октября также с утра и днем перерывы в вещании возможны в селе Михайловка Кантемировского района.
В четверг отключения затронут кантемировское село Новомарковка, а в понедельник, 30 сентября, отключения ожидаются также с 10:00 до 16:00 в острогожском селе Солдатское.