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Об отключениях ТВ и радио предупредили жителей Воронежской области

Перебои в вещании могут наблюдаться до конца недели.

В период с 30 сентября по 6 октября в Воронежской области возможны кратковременные сбои в трансляции телевидения и радиовещания. Об этом предупредили в региональном ОРТПЦ (филиале РТРС).

Отключения телевидения и радио затронут шесть воронежских сел. Неудобства связаны с проведением профилактических работ. Их могут перенести или отменить из-за погоды.

С 10:00 до 16:00 вторника, 1 октября, отключения ожидаются в селе Коротояк Острогожского района и Митрофановке Кантемировского района. 2 октября также с утра и днем перерывы в вещании возможны в селе Михайловка Кантемировского района.

В четверг отключения затронут кантемировское село Новомарковка, а в понедельник, 30 сентября, отключения ожидаются также с 10:00 до 16:00 в острогожском селе Солдатское.

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