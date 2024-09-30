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Из-за нанесения дорожной разметки в центре Уфы закроют парковку

В Уфе на четыре часа закроют парковку на улице Ленина.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 30 сентября, в центре Уфы закроют парковку. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

С 18:00 до 22:00 будет введено ограничение на парковке по четной стороне улицы Ленина — на участке от Пушкина до Кирова. Это связано с нанесением дорожной разметки.

Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии использовать альтернативные места для стоянки транспорта.

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