Из-за нанесения дорожной разметки в центре Уфы закроют парковку

Сегодня вечером, 30 сентября, в центре Уфы закроют парковку. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
С 18:00 до 22:00 будет введено ограничение на парковке по четной стороне улицы Ленина — на участке от Пушкина до Кирова. Это связано с нанесением дорожной разметки.
Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии использовать альтернативные места для стоянки транспорта.
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