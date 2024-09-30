Погода в Ростове-на-Дону на неделю 30 сентября — 4 октября: от +9 до +27, сильный ветер и понижение температуры

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 30 сентября — 4 октября обещает быть вполне теплой, но с каждым днем будет холодать. Так, рабочая пятидневка начнется с +27 градусов в донской столице, а по области и того теплее, и постепенно снизится. Местами по региону ночи станут по-настоящему холодными. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра на рабочую неделю.
В Ростове-на-Дону в понедельник, 30 сентября, будет тепло и ветрено. Ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный и восточный со скоростью 8 — 13 метров в секунду. Утром и днем возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду. В дневные часы воздух прогреется до +25 — +27 градусов.
Во вторник, 1 октября, также ожидается облачная без осадков погода. Ветер юго-восточного и восточного направления разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду, а днем порывы усилятся до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11 — +13, а днем потеплеет до +23 — +25 градусов.
В среду, 2 октября, на небе также будут облака, но дождя они не принесут. Юго-восточный и восточный ветер еще немного ослабнет: его средняя скорость составит 6 — 11 метров в секунду, а днем возможны порывы до 12 — 14-ти. Ночью столбики термометров покажут +9 — +11, при этом в дневные часы потеплеет до +21 — +23 градусов.
В четверг, 3 октября, первая половина дня будет ясная, а во второй ожидается переменная облачность. Ветер будет дуть северо-восточный и восточный со скоростью 6 — 11 метров в секунду с усилением при порывах до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +12 — 14 градусов, а днем до +24.
В пятницу, 4 октября, небо затянет тучами. Ветер юго-восточного направления сменится на южный и восточный со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +13 градусов, а днем воздух прогреется до +24.
В Ростовской области в понедельник также обойдется без существенных осадков, в отдельных районах продолжится пыльная буря. Юго-восточный и восточный ветер разовьет скорость до 8 — 13 метров в секунду, в отдельных районах вероятны порывы до 15 — 19-ти, а днем по востоку области ждем штормовой ветер — до 20 — 22 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от +23 до +28 градусов.
Во вторник тоже ожидается переменная облачность и без осадков. Днем местами пройдет пыльная буря. Земляную взвесь будет нести юго-восточный и восточный ветер со скоростью 7 — 12 метров в секунду, а в отдельных районах его порывы составят 15 — 20 метров в секунду. Ночью ожидается от +9 до +14 градусов тепла, местами столбики термометров опустятся до +4, днем же потеплеет до +21 — +26.
В среду также прогнозируют переменную облачность. Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, местами его порывы составят до 12 — 14-ти. Температура воздуха ночью опустится до +8 — +13 градусов, местами похолодает до +3, днем ожидается +19 — +24, а по северу и западу до +26 градусов.
В четверг большая часть дня будет солнечной, лишь к ночи небо затянет облаками. Ветер восточного направления разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +11 — +12 градусов, а днем +24 — +25.
В пятницу ожидается облачная погода, к ночи пройдет дождь. Юго-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +9 — +13 градусов, а днем воздух прогреется до +24, по югу — до +26.