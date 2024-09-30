Погода в Ростове-на-Дону на неделю 30 сентября — 4 октября: от +9 до +27, сильный ветер и понижение температуры

В среду, 2 октября, на небе также будут облака, но дождя они не принесут. Юго-восточный и восточный ветер еще немного ослабнет: его средняя скорость составит 6 — 11 метров в секунду, а днем возможны порывы до 12 — 14-ти. Ночью столбики термометров покажут +9 — +11, при этом в дневные часы потеплеет до +21 — +23 градусов.