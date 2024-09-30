В Ангарске дело о краже двух телефонов раскрыли еще до поступления заявления

В Ангарске полицейским удалось раскрыть дело о краже двух смартфонов ещё до написания заявления. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области, при патрулировании был задержан 32-летний мужчина с ножом, электрошокером и телефоном на руках. Необычный набор насторожил стражей правопорядка.
— При этом в телефоне оказались снимки другого человека. Это наводило на мысль, что телефон принадлежит не задержанному. Старший участковый уполномоченный полиции установила собственника смартфона, который рассказал, что двумя часами ранее неизвестные лица проникли в квартиру и похитили у него и его знакомой два гаджета, а обратиться с заявлением в дежурную часть Управления МВД потерпевшие еще не успели, — поделились в ведомстве.
Соучастника также удалось задержать. У него был обнаружен второй телефон. Мужчины рассказали, что залезли в квартиру и угрожая электрошокером украли телефоны. Одного из мужчин отпустили с подпиской о невыезде, а второго отправили в СИЗО дожидаться судебного разбирательства. Телефоны были возвращены хозяевам.