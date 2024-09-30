В Ангарске дело о краже двух телефонов раскрыли еще до поступления заявления

— При этом в телефоне оказались снимки другого человека. Это наводило на мысль, что телефон принадлежит не задержанному. Старший участковый уполномоченный полиции установила собственника смартфона, который рассказал, что двумя часами ранее неизвестные лица проникли в квартиру и похитили у него и его знакомой два гаджета, а обратиться с заявлением в дежурную часть Управления МВД потерпевшие еще не успели, — поделились в ведомстве.