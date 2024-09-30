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В Омске с 1 октября меняются правила ОСАГО

Водители смогут подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую.

Источник: Om1 Омск

В России с 1 октября начнут действовать новые правила ОСАГО. Водители смогут не только оформить ДТП удалённо, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию.

Теперь водители вместе с полисом ОСАГО будут получать бланк извещения о ДТП с QR-кодом. Он будет вести на страницу Госуслуг с описанием порядка оформления аварии без участия ДТП и возможностью скачать мобильное приложение для этого.

Также в правилах ОСАГО теперь прописан список обязательных документов, порядок урегулирования ДТП и другие сведения. Документ, как и раньше, будут передавать клиенту при заключении договора.

Добавим, что по данным отделения Омск Банка России с июля 2023 года около 150 омичей воспользовались возможностью оформить ДТП удалённо.