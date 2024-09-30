Приморье и Судебный департамент подписали новое соглашение

Правительство Приморского края и Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации заключили соглашение о порядке взаимодействия по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Приморском крае. Данное соглашение дополняет ряд организационных вопросов, изложенных в предыдущем соглашении, подписанном Администрацией Приморского края и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации в 2007 году, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Управления Судебного департамента.
В соответствии с соглашением Правительство Приморского края и Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации договариваются о порядке взаимодействия по организационному обеспечению деятельности мировых судей, включая вопросы кадрового, финансового, материально— технического, информационного и иного характера, направленные на создание условий для полного и независимого осуществления правосудия.
Исполнение соглашения со стороны Правительства Приморского края возложено на департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края, а со стороны Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации — на Управление Судебного департамента в Приморском крае.
Справочно: мировая юстиция Приморья берет свое начало с 1 июля 2003 года, когда в торжественной обстановке приняли присягу и приступили к своим обязанностям первые 69 мировых судей Приморского края. Сегодня в Приморье действуют 109 судебных участков мировых судей.