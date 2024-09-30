Приморье и Судебный департамент подписали новое соглашение

Правительство Приморского края и Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации заключили соглашение о порядке взаимодействия по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Приморском крае. Данное соглашение дополняет ряд организационных вопросов, изложенных в предыдущем соглашении, подписанном Администрацией Приморского края и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации в 2007 году, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Управления Судебного департамента.