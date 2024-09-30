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Плюс 166 за неделю: жертвами укусов клещей в Башкирии стали более 8,4 тыс. человек

В Башкирии 8455 человек стали жертвами укусов клещей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за последнюю неделю 166 человек стали жертвами укусов клещей. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора республики.

С начала эпидемического сезона в региональные медицинские организации из-за присасывания клещей обратились 8455 человек, среди них — 3132 детей.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии исследовали 10 015 снятых с людей клещей.

За эпидсезон специалисты зарегистрировали 19 случаев клещевого энцефалита и 22 — инфекционного боррелиоза.

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