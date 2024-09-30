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Уборка городских территорий продолжается в краевой столице

Месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению продолжается в Хабаровске.

Он продлится в краевом центре до 7 октября. Как сообщили в администрации города, за весь период проведения месячника было ликвидировано 17 свалок, убрано 67 бесхозных территорий, наведен порядок на 2697 придомовых территориях у многоквартирных домов, отремонтировано 15 детских игровых и спортивных площадок.

Участие в уборке территории приняли 23290 человек. Среди них — сотрудники городской администрации, представители общественных организаций, школьники, студенты и просто неравнодушные хабаровчане.

«Мы продолжаем наводить порядок на городских территориях в преддверии зимы. Благодарю всех, кто включился в работу и делает Хабаровск чище. Большой упор делается на уборку зон отдыха, где жители проводят время семьями, — парков и скверов», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

ЖКХ