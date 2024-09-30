Уборка городских территорий продолжается в краевой столице

Он продлится в краевом центре до 7 октября. Как сообщили в администрации города, за весь период проведения месячника было ликвидировано 17 свалок, убрано 67 бесхозных территорий, наведен порядок на 2697 придомовых территориях у многоквартирных домов, отремонтировано 15 детских игровых и спортивных площадок.