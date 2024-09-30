В Новосибирске местные жители рассказали, сколько денег сдают на подарки учителям в этом году

«У нас очень хороший учитель, нам хочется делать ей подарки. Никто никогда не отказывается сдавать деньги. Есть даже такие родители, кто дарит что-то еще дополнительно от себя. Но, как я понимаю, наша ситуация это скорее исключение. Потому что, повторю, нашим детям очень повезло с учителем», — рассказала женщина.