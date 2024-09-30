Главное за неделю: новый сингл от The Cure, джокерский альбом Леди Гаги и неожиданный анонс Канье Уэста на концерте в Китае

Канье Уэст в этом году очень продуктивен: сначала два лонгплея Vultures с Ty Dolla Sign, а теперь еще и анонс альбома Bully. Китайские фанаты Йе, которые ласково называют его Дядей Каном, вероятно, в восторге от того, что такое важное объявление произошло на концерте в их стране. Скрестим пальцы, чтобы Канье не тянул с релизом.