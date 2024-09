Главное за неделю: новый сингл от The Cure, джокерский альбом Леди Гаги и неожиданный анонс Канье Уэста на концерте в Китае

Теперь точно-преточно: альбом The Cure «Songs Of A Lost World» выйдет 1 ноября. Мы, конечно, знали эту дату с середины сентября (скажем спасибо таинственным открыткам), но раньше это не было официальной информацией. Вероятно, фанаты больше всего обрадовались почти семиминутной новенькой песне Alone, которая поможет скрасить их месяц ожидания.