Главное за неделю: новый сингл от The Cure, джокерский альбом Леди Гаги и неожиданный анонс Канье Уэста на концерте в Китае

Помните, Долина пела: «Главней всего — погода в доме». Поэтому не обращаем внимания на дождь и ветер за окном и радуемся тому, что любимые артисты не оставляют нас без новостей. О самом главном за прошедшую неделю читайте в нашем новом дайджесте.
IMAGO/Fred Gasch/www.globallookpress.com.
Теперь точно-преточно: альбом The Cure «Songs Of A Lost World» выйдет 1 ноября. Мы, конечно, знали эту дату с середины сентября (скажем спасибо таинственным открыткам), но раньше это не было официальной информацией. Вероятно, фанаты больше всего обрадовались почти семиминутной новенькой песне Alone, которая поможет скрасить их месяц ожидания.
Никто не ожидал, а Леди Гага взяла и выпустила целый альбом Harlequin в поддержку фильма «Джокер: Безумие на двоих». Видимо, ей очень понравилась роль Харли Квинн. Кто знает, возможно, мы еще услышим отголоски «Джокера» даже в ее грядущем седьмом студийнике.
Алексей Майшев/РИА Новости; Кирилл Зыков/РИА Новости.
Лариса Долина и ANNA ASTI работают над совместной песней. Правда, выйдет она только в сентябре 2025-го, к концерту, посвященному 70-летию Долиной. Но такой дуэт можно и подождать.
Канье Уэст в этом году очень продуктивен: сначала два лонгплея Vultures с Ty Dolla Sign, а теперь еще и анонс альбома Bully. Китайские фанаты Йе, которые ласково называют его Дядей Каном, вероятно, в восторге от того, что такое важное объявление произошло на концерте в их стране. Скрестим пальцы, чтобы Канье не тянул с релизом.
Звук СТУДИО и HiFi-стриминг Звук заметили, что в стране становится все больше локальных артистов, поэтому и решили организовать эвент для музыкантов в Нижнем Новгороде. Темой мероприятия, которое пройдет 12 октября, станет «Продвижение артиста: роль новых медиа и локальных комьюнити». Кто выступит в роли спикеров, можно прочитать здесь.
ЛАУД — ТанецГолосЗвук 4.
Вечеринки можно не только летом устраивать. Об этом нам напомнило электронное трио ЛАУД своим супертанцевальным альбомом «ТанецГолосЗвук 4».
Количество громких имен в лонгплее вызывает восхищение: Gone.Fludd, Антоха МС, Cream Soda, DJ Stonik1917, Тося Чайкина и другие. Какой бы трек вы ни включили, вас будет преследовать сильное желание потоптаться на танцполе в хорошей компании. И это звучит как хороший повод для встречи с друзьями.
Christian Charisius/dpa/www.globallookpress.com.
В начале сентября рок-группа Linkin Park объявила о своем возвращении с новой вокалисткой Эмили Армстронг. Столь громкое заявление, конечно же, не обошлось без скандала. Кто настроен против артистки и почему, можете прочитать в нашей статье.
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