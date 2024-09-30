Умер Крис Кристофферсон, автор песен Me and Bobby McGee и For the Good Times

Его композиции исполняли культовые музыканты Джонни Кэш, Дженис Джоплин и Сэмми Смит. За все время своей музыкальной деятельности певец получил три статуэтки «Грэмми». А в 2014-м Кристофферсон был награжден премией The Grammy Lifetime Achievement Award за особый вклад в музыку.