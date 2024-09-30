Умер Крис Кристофферсон, автор песен Me and Bobby McGee и For the Good Times

В возрасте 88 лет скончался американский кантри-певец и актер Крис Кристофферсон. Он написал такие песни, ставшие позже хитами других артистов, как Sunday Morning Comin' Down (1969), Me and Bobby McGee (1969), For the Good Times (1968), Help Me Make It Through the Night (1970).
Его композиции исполняли культовые музыканты Джонни Кэш, Дженис Джоплин и Сэмми Смит. За все время своей музыкальной деятельности певец получил три статуэтки «Грэмми». А в 2014-м Кристофферсон был награжден премией The Grammy Lifetime Achievement Award за особый вклад в музыку.
Кроме этого артист сыграл в фильмах «Алиса здесь больше не живет» (1974), «Конвой» (1978), «Звезда родилась» (1976), за который получил премию «Золотой глобус», и многих других.
Крис Кристофферсон скончался в окружении близких в своем доме на Гавайях, пишет Billboard.
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